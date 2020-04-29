Украинская исполнительница Даша Астафьева поразила фанатов непристойными танцами, которые устроила просто на столе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, певица в одном халате и наряде в сетку устроила непристойные танцы просто на камеру, демонстрируя всем идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Воу, воу, полегче», «Потрясающий клип... ! Даша Всегда ни Сравненная!!!», «Что-то дыхание вдруг перехватило. Это не синдром коронавируса?», «Ваааау Оушииииииит!», «Так а в бильярд хоть поиграли ?)», - пишут они.
До этого мы писали, что популярная украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула перед фанатами роскошным телом в платье, которое решила снять.
Так, певица позирует сидя на камеру, приспустив платье. Как можно заметить, певица позирует полностью без белья, демонстрируя на камеру элегантные изгибы.
Сам снимок никак не подписан, а поскольку певица выбросила его у себя в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире.
Также Politeka писала, что Астафьева в образе мрачной дивы соблазнила загадочного красавца.
Кроме того Politeka сообщала, что Астафьева в одних трусах растянулась в необычной позе.