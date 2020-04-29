Влад Яма эмоционально поздравил украинцев с Днем танца
Знаменитый украинский хореограф неоднократно демонстрировал любовь к своей профессии. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Яма решил поздравить украинцев с Международным днем танца. Соответствующее видео он опубликовал в своем Инстаграм.
«Всех причастных поздравляю с международным днем танца! Тем, кто еще этого не делал, желаю попробовать как можно скорее», - заявил Яма.
По случаю праздника он пообещал провести онлайн мастер-класс, на котором будет учить танцевать свою жену.
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Танцор также похвастался тем, что его аккаунт в Инстаграм набрал 500 тысяч подписчиков.
«Вы можете себе представить? Это практически как город Запорожье – мой родной. То есть можно считать, что я без пяти минут мэр? Не дай бог, конечно», - пошутил артист.
«Не выдержал!», - подписал видео Яма.
Под его публикацией тут же начали появляться восторженные комментарии с поздравлениями. Среди них оказалось сообщение и от давней «соперницы» хореографа Леси Никитюк.
«#ногитребазакривати Поздравляю», - написала она.
«Та пусть уже открытые будут! Поздравляю!», - ответил ей Яма.
«Ха-ха-ха.... возвращайся будешь нашим королем. это на счет ЗП», «Очень приятный молодой человек! Влад, с праздником тебя и твою жену!», «С праздником Вас», «С Праздником! С Танцем по жизни! Успехов!», - пишут другие комментаторы.
Напомним, жена Влада Ямы сбросила одежду и показала, чем соблазняет мужа.
Как сообщала Politeka, Влад Яма без одежды прижался к красавице-жене ради интимного фото: "Как тебе повезло!".
Также Politeka писала, что Влад Яма откровенно рассказал о проблемах с фигурой: «Для мужчины это…».