Фотограф Соня Плакидюк из проекта «Топ-модель по-украински» порадовала фанатов и показала роскошное тело в платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Похоже, что вам больше нравятся мои фото без фильтров.. Признавайтесь🙊 1 или 2? Может, я зря кручу крутилочки…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в элегантном синем платье, которое решила немного приспустить. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Куколка!», «красотка», «девочка, совсем манюня», «Вы очень красивая без макияжа или с минимимум краски», «Оба красивы, но а первом оттенок платья нежнее 😍», - пишут они.

До этого мы писали, что фотограф Соня Плакидюк, которая является судьей проекта «топ-модель по-украински» решила показать природную растяжку.

«В этот день, ровно год назад и мы снимали (кажется) 4-й эпизод прошлого сезона #топмодельпоукраински — мое испытание «дорогой на выпускной» и я немножко томилась в ожидании выхода в кадр. Рядом — мой верный Санчо Панса от стиля — @artvarivoda , который надевал ваших бубликов», - говорится в сообщении.

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