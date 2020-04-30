Звезда сериала «Сваты», российский актер Федор Добронравов пострадал из-за несчастного случая

Артист поделился своей бедой с изданием «Телепрограмма.про».

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сваты» остался без работы из-за карантина.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Сейчас все мои проекты заморожены. Хотя пока еще жив, все терпимо. Какие еще здесь есть градации», — заявил актер.

Добронравов добавил, что подобное случилось с ним впервые, ведь даже во времена кризиса в 90-е он имел работу. Тогда Федор Добронравов трудился в театре под названием «Сатирикон», и хотя денег практически не платили, артисты трудились на одном энтузиазме. Но сейчас все театры закрыты.

Съемки 7-го сезона «Сватов» из-за карантина приостановили. К проекту должны были вернуться в июле, но если режим самоизоляции продлят, работу над картиной снова перенесут на неопределенный срок.

Отметим, ранее Добронравов рассказал, что на карантине почти все время проводит со своими внучками, которых у него три. Варвара, Василиса и Вероника в восторге от того, что у их дедушки появилось время, котрое они могут провести вместе.

Добронравов отметил, что много играет с девочками, читает им сказки. Актер отметил, что счастлив быть в кругу семьи в такое непросто время.

Напомним, скандальная звезда "Сватов" Добронравов получил по заслугам в России: даже Путин оценил.

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