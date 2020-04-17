Российский актер Федор Добронравов, известный благодаря роли в украинском сериале "Сваты", на особом счету у президента РФ Владимира Путина

Так, стало известно, что Путин наградил Добронравова Орденом Дружбы. Указ опубликован на российском Официальном интернет-портале правовой информации, передает Politeka.net.

Этим орденом, как правило, награждают за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Примечательно, что Добронравов до недавнего времени находился в списке лиц, которые, по мнению Минкульта Украины, угрожают национальной безопасности. В 2017 ему на три года запретили въезд в Украину (из-за незаконного посещения Крыма), однако в 2019 суд отменил это решение.

Такие жесткие меры были предприняты из-за ликования Добронравова, что Россия аннексировала Крым. Напомним его скандальные высказывания.

"Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг ... Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал ... Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть зачислен в этот список. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей России", - заявлял актер.

Кроме того, Добронравов резко высказался про украинкую власть, когда узнал о запрете въезда: "Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства. Мне вполне хватает работы и без этого".

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" были заморожены, а затем перенесены в Беларусь из-за того, что сразу два артиста (один из них Добронравов, а другая - Людмила Артемьева) оказались невъездными в Украину.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

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