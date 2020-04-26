Українська співачка Оля Полякова показала, чим займається на карантині

Як повідомляє Politeka.net Оля Полякова з доньками даремно часу на карантині не втрачає. Під час карантину Полякова, як і інші українські зірки, знайшла перевірений спосіб розважати своїх шанувальників — вона виходить з прямими ефірами по кілька разів на день.

Тепер співачка вирішила потренувати танець у режимі онлайн з Максимом Єжовим, який був танцювальним партнером Лесі Никитюк у "Танцях з зірками" і навіть знявся в кліпі Полякової на пісню "Ей, секундочку".

До своєї зіркової мами приєдналася її старша дочка - 15-річна Маша. Дівчинка також взяла з неї приклад і активно тренується з мамою. На відео, яке було опубліковано в мережі Instagram Оля і Маша розучують джайв під чуйним керівництвом Єжова. Не все в них виходить з першого разу, але вони дуже стараються і запалюють не по дитячому.

Максим оцінив їх танець і розсипався в компліментах: "Просто вогонь, ви великі молодці".

Полякова ж залишилася досить критична до свого танцю, заявивши:

"Давайте похлопаєм Максу, який зміг навчити танцювати навіть таких слонів, як ми з Машею"

Тим часом фолловери Полякової поспішили залишити коментарі під її новим забавним відео:

"Супер, молодці👍🔥🔥🔥", "Ви великі розумники, дякую за позитив", "Ой неможу)) Оля клас👍👍👍👍 як ви стерпіли того беззубого.. 😂🤣?? )донечка у вас супер", "Оля тобі потрібно вчити ча-ча-ча потім вальс а потім вже джайв", "Оля,ти класна,супер! концерт 👍море позитиву 💖".

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