Известная украинская певица Джамала показала свежий весенний снимок

Джамала в этот раз показала себя в белой блузке, а образ дополнила скромными золотыми украшениями в ушах и на шее. У звезды было приличное декольте и можно заметить, что белья нет. На втором фото певица взялась руками за голову и закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо всем, кто смотрел вчерашний онлайн-концерт. Скажу прямо, сложно выступать, когда не видишь ваших взглядов, сложно заряжать вас через экраны", - написала Джамала.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Круто, тут выглядите, лет так на 20", "Спасибо за концерт", "Новая песня шикарная, ждем", "Мы тоже ждем на встречу оффлайн", "Отдельное спасибо Бадушке, изюминка вечера! А звук вы быстро исправили, не переживайте! Это было невероятно! Спасибо", "Спасибо Вам за вчерашний вечер!!! Мы получили столько позитивных эмоций!!!", "Очень красивые".

Ранее мы сообщали, что Джамала умилила трогательным видео со своим сыном Эмиром, который пытается исполнить одну из ее песен.

На кадрах ее сын Эмир пробует исполнить песню My Lover. Мальчик под руководством мамы старательно поет в микрофон, пританцовывая под музыку.

В подписи к видео Джамала пояснила, что таким образом она под руководством сына готовится к своему онлайн-концерту, который состоится уже 29 апреля.

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