Известная телеведущая Ольга Бузова засветилась вместе с Филиппом Киркоровым

На фото Ольга позировала в платье телесного цвета, на котором можно увидеть множество стразов. Видно, что фото старое, так как Бузова была с черными длинными волосами. Рядом стоял Киркоров в пиджаке, штанах и футболке, держа телеведущую за руку. Филипп образ дополнил стильными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мой друг, мой Король, мой Филипп! Я счастлива, что могу иметь возможность лично всегда тебе говорить, как я тебя люблю, ценю и уважаю. Ты феномен, ты легенда, ты тот на кого нужно равняться. Обожаю эти наши часовые разговоры по телефону и голосовые в ВотСап. Спасибо тебе за всю ту поддержку и любовь, которую ты даришь! И спасибо за вторую часть альбома “Романы”. Я уже слушаю и танцую! Люблю", - написала Ольга.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев под фото:

"Какой образ", "Ну какое фото, ну даете", "Он давно не тот, кого обожали наши родители", "Оля скучаю по длинным волосам".

Сообщалось, что известная телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дома 2", показала себя в необычном образе.

На фото Бузова позировала в черной косухе, сидя в машине. На Ольге был яркий макияж, но это не главное, ведь звезда показала себя - блондинкой. Как можно понять, это старое фото из 2016 года.

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