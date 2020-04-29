34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова обескуражила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, за которое тут же нарвалась на критику.

Так, Ольга предстала в зеленом мини-платье и высоких черных сапожках. Певица уселась на ступеньки в нескромной позе. При этом Бузова натянула юбку, как могла, между расставленных ног, дабы прикрыть самое интимное. Артистка игриво смотрела в камеру, слегка приоткрыв рот.

"Вот такая я была сегодня👸🏻🍃 Мои хорошие, уже на следующей неделе выходит мой новый трек 🤤☺️🚀 Хотите выложу для Вас сниппет? 🤩#сукавесна #sykaвесна 😈", - сообщила Бузова в подписи.

За несколько часов пост лайкнули более 220 000 раз. Помимо восторженных комплиментов, дерзкая Оля получила комментарии с сарказмом.

"Очень классная фотка🤤😻"

"Каре твое нравится)"

"Как всегда - пушка"

"Обожаю такие неожиданности"

"Шикарная😍❤️"

"А что ты там закрываешь))))"

"Пьяненькая что ли ?!)"

Ранее мы сообщали, Бузова потрясла кадрами в "сториз", соблазнительно двигаясь под музыку. В какой-то момент певица упала на колени, нагнулась и без тени смущения посветила расстегнутым декольте.

Кроме того мы рассказывали, как эпатажную Бузову с "розовым хоботом" высмеяли в сети. Артистка попыталась в очередной раз произвести впечатление соблазнительным фото, однако что-то пошло не так. Из-под пятой точки певицы, облаченной в розовые "труселя", виднелся некий плюшевый хвост. Пользователи моментально "оценили" старания Оли.

Напомним, Ольге Бузовой устроили выволочку после купания в лапше, гремит скандал

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем