34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова обескуражила откровенным снимком
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, за которое тут же нарвалась на критику.
Так, Ольга предстала в зеленом мини-платье и высоких черных сапожках. Певица уселась на ступеньки в нескромной позе. При этом Бузова натянула юбку, как могла, между расставленных ног, дабы прикрыть самое интимное. Артистка игриво смотрела в камеру, слегка приоткрыв рот.
"Вот такая я была сегодня👸🏻🍃 Мои хорошие, уже на следующей неделе выходит мой новый трек 🤤☺️🚀 Хотите выложу для Вас сниппет? 🤩#сукавесна #sykaвесна 😈", - сообщила Бузова в подписи.
За несколько часов пост лайкнули более 220 000 раз. Помимо восторженных комплиментов, дерзкая Оля получила комментарии с сарказмом.
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"Каре твое нравится)"
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"Обожаю такие неожиданности"
"Шикарная😍❤️"
"А что ты там закрываешь))))"
"Пьяненькая что ли ?!)"
Ранее мы сообщали, Бузова потрясла кадрами в "сториз", соблазнительно двигаясь под музыку. В какой-то момент певица упала на колени, нагнулась и без тени смущения посветила расстегнутым декольте.
Кроме того мы рассказывали, как эпатажную Бузову с "розовым хоботом" высмеяли в сети. Артистка попыталась в очередной раз произвести впечатление соблазнительным фото, однако что-то пошло не так. Из-под пятой точки певицы, облаченной в розовые "труселя", виднелся некий плюшевый хвост. Пользователи моментально "оценили" старания Оли.
Напомним, Ольге Бузовой устроили выволочку после купания в лапше, гремит скандал
Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем