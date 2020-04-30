36-летний украинский комик, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач забыл о лишних калориях и пустился во все тяжкие рядом с холодильником и плитой

Как передает Politeka.net, юморист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором приготовил из полуфабрикатов бургер и хот-дог. Ткач предстал в яркой желтой футболке и с хорошим, но главное "голодным" настроем.

Комик рассказал, что придумал "такую штуку, которая называется "пикник на балконе". Правда, тут же отметил, что балкона у него нет, поэтому - на кухне. Ткач рассказал о том, что, купив продуктовые наборы, принял участие в благотворительности. Деньги пойдут на маски и защитные костюмы медикам.

На видео Юрий умело разморозил и поджарил котлеты, сложив затем все ингридиенты в бургер, а также приготовил аппетитный хот-дог "как с заправки".

Почти за сутки более 150 000 человек оценили старания Ткача и его кулинарные способности. Пользователи не удержались от комментариев.

"Как это мило😍😍😍😍 И сразу захотелось кушать😂😂😂😂 Как с вами фигуру удержать ? 🙈 "



"Капец как вкусно!!!👍👍💪"

"Смаколики від Юрчика. 👍👍👍🔥"

"Бомбито!! 😂👍👏👏 Жду новых шедевров"

"А как же диета))))😂😂"

"Юрій а як же огірочки,помідорки для Бургер?..."

"Юрчик красава!!!!"

"Юра , дякую тобі 👏 Ти перший хто зробив хот-дог вдома,як на АЗС 🔥🌭"

Ранее мы сообщали, Ткач и его коллега по "Кварталу" Евгений Кошевой выпустили шуточный клип на животрепещущую тему. В нем артисты рассказали о своей карантинной «диете». Юмористы признались, что из-за постоянного ничегонеделания дома, им все время хочется есть. А это не может не сказываться на фигуре.

«Если и дальше мы так будем набивать пузики, через месяц в «Квартале» будет еще два Юзика», - поют артисты.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

Как сообщала Politeka, раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"