Украинская популярная певица Оля Полякова показала смелый образ на фоне уборной

На фото Оля позирует в одних трусиках и черном топе, из-под которого можно увидеть немного грудь. Волосы Полякова оставила распущенными, а снимала себя на телефон в зеркало. Интересно, что певица показала себя в уборной и на фоне можно увидеть унитаз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок ,можно выглядеть! Давайте со мной!!!", - написала Полякова.

Среди комментаторов была и Маша Ефросинина. Она написала лаконично: "Ненавижу".

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"А зачем в таком бельё фоткать", "Смело", "Капец капецкий...", "Оля,молодец!", "Оля ты как всегда бомба", "Ого, красотка", "Невероятно. Браво Оля. Пример для подражания", "Мне кажется, после такого фото у вас появится много врагов))))".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новым фото.

В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фото, на котором она позирует в довольно странной позе. Дело в том, что на новом снимке, опубликованном на личной странице Каменских в социальной сети Instagram, артистка сделала селфи в ванной, при этом она задрала майку и приспустила штаны, демонстрируя свою пятую точку.

Стоит также отметить, что на фото также видно ванну и биде. Также на фото видно, что Анастасия позировала без макияжа, с собранными в пучок волосами и патчами под глазами.

Напомним, Оля Полякова впервые проговорилась о своем диагнозе, дочь тоже пострадала

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