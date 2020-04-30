Не успели развестись, а тут такое...

Лолита Милявская 30 мая официально развелась с мужем Дмитрием Ивановым

Бракоразводный процесс длился почти год, в результате певица отказалась от всех претензий в отношении мужа, пишет «Стархит».

«Спасибо! Это реально точка в дурацкой истории», — ответила артистка на поздравления.

Однако вот сам Иванов точку ставить не намерен. Сегодня же он подал несколько новых заявлений в суд.

Вероятно дело в том, что судебные тяжбы с Лолитой – это еще и способ подзаработать. Ведь за каждое появление в эфире ТВ с рассказами об экс-супруге Дмитрий Иванов получает несколько сотен тысяч рублей. А тем более сейчас тренер по сквошу остался без основной работы из-за карантина.

«На суде он обвинил Лолиту в клевете. Постоянно пишет какие-то доносы — то почту вскрыли, то опровергает, что кормил ее наркотиками. То есть, еще будучи в браке, зарабатывая походами на телек за счет Лолиты, он пытается посадить ее в тюрьму, выдвигая против нее все новые и новые иски , — рассказал адвокат Милявской Сергей Жорин.

Против адвоката Лолиты Иванов тоже накатал бумагу — она уже лежит в адвокатской палате. Но защитник певицы настроен решительно.

«Мы еще несколько недель назад подали заявления в ГУВД Москвы и в прокуратуру, чтобы там проверили его брак с Лолитой и предыдущий, по которому он получил российское гражданство. Сейчас опрашивают в том числе соседей по месту регистрации экс-супруги Иванова, ныне покойной. Мы продолжим делать все то же самое, только не в рамках гражданского производства, а в рамках проверки правоохранителей — дабы избежать публичности этой истории, которая на руку только ему».

Лолита предпочитает не комментировать прошлый брак.

Сейчас 56-летняя певица счастлива в отношениях с 48-летним бизнесменом. Правда из-за карантина возлюбленные застряли в разных странах, но это им не мешает.

Напомним, что Лолита с «гнездом» на голове и бутылкой джина ошарашила дерзкой выходкой: «Отдам мужа».

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