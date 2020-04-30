34-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева изумила домашним образом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном красном платье с крупными цветами, напоминающим вышиванку, и с пикантным высоким разрезом. Даша расположилась так, что свет падал на нее, поэтому ткань просвечивалась, выдавая ее восхитительную фигуру.

Горячая брюнетка похвасталась помощником. Даша запечатлела себя с пылесосом и двумя своими собаками.

"Чичико и ЛунА уже давно любимчики не только нашей семьи, но и всех поклонников в виртуальном мире! Режим «вместе 24/7» мы преодолеваем достаточно успешно! Но, помимо приятностей, есть и некоторые сложности в наших отношениях – ежедневная уборка следов от лап , периодические сезонные линьки. Приятная находка – беспроводной пылесос. Уборка получается очень быстрой. Можно сказать, что в наших отношениях с домашними любимцами бытовой вопрос отошел даже не на второй, а на десятый план!", - поделилась Астафьева.



За считанные минуты поклонники успели оценить кадры и в очередной раз похвалить красавицу.

"Какое платье 🔥"; "Ага ещё те помощнички🤗🤗🤗"; "Даша ви богиня даже з пилесосом в руке"; "Хозяюшка👏😍"; "отчаянная домохозяйка", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, артистка пленила страстным фото, на котором приняла необычную позу. Даша в розовом платье, черных колготках в сеточку и туфлях на шпильках присела на корточки, задрав подол юбки.

«Заставляют меня гореть», - написала артистка под фото.

Вместе с ней горели и ее поклонники.

«Даша ты прекрасная всегда», «Бомба», «Ох и Даша», «Восхитительная», «Даша вы самая лучшая», «Ото как замутишь шо-то, а нам не спать», «Ох мать», - писали они в соцсети.

Напомним, что Астафьева с огромным декольте схватилась за топор ради бесстыжих кадров: "Берегитесь, мужики...".

А еще Politeka писала, что Астафьева в сетке забыла про стыд и устроила развратные танцы: «Воу, воу, полегче».

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева сверкнула формами без белья: "Божественный вид!"