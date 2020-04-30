Украинская певица Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию на балконе
Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке звезда одета в розовое платье, черные колготки в сеточку и туфли. Красотка бесцеремонно задрала платье и присела. Даша раздвинула ноги и сразу стало видно ее нижнее белье. Образ Астафьева дополнила ярким макияжем и прической. Певица смотрела в кадр, будоража фантазию своих поклонников.
«Заставляют меня гореть», - написала артистка под фото.
За день пост звезды собрал более 11 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать внешность певицы.
«Даша ты прекрасная всегда», «Бомба», «Ох и Даша», «Восхитительная», «Даша вы самая лучшая», «Ото как замутишь шо-то, а нам не спать», «Ох мать», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк устроила жаркую фотосессию для своей подруги Даши Астафьевой. Она сделала фото красотки, которая предстала практически полностью обнаженной. Астафьева расположилась на сером кресле, уложив ноги на второе. Звезда растянулась и выгнулась, продемонстрировав идеальные формы. Свою грудь певица зарисовала в фотошопе, ведь в социальные сети нельзя выкладывать полностью обнаженные фото.
Напомним, что Астафьева с огромным декольте схватилась за топор ради бесстыжих кадров: "Берегитесь, мужики...".
А еще Politeka писала, что Астафьева в сетке забыла про стыд и устроила развратные танцы: «Воу, воу, полегче».
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева сверкнула формами без белья: "Божественный вид!".