35-летнему украинскому актеру, ведущему "Евровидения" и финалисту шоу "Танці з зірками" Владимиру Остапчуку удалось по-новому эпатировать публику в сети

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в нелепом виде.

Остапчук позировал на кухне в белой рубашке, черном пиджаке с элегантной бабочкой. Но при этом низ выделялся из общей картины. Владимир стоял в синих спортивных шортах "Пума". Серьезное выражение его лица только добавило комичности этому моменту.

"Судя по движухе в городе, карантин самозакончился😳 Что делать?", - подписал снимок Владимир.

За час фото собрало более 3 000 "лайков". Пользователи кинулись обсуждать пост, тем более, что Остапчук поднял животрепещущую тему для украинцев.

"Гопстоп 😂"

"Прикид Зачёт"

"По всей видимости ДА. Люди хотят шашлыков поесть😂Движняк начался везде😄"

"🔥😂 на улицу только без "поцелунков" ))"

"Что со штанами?"

"Шорты Топ👌🏼"

"В Днепре тоже самое 😤"

"Эх,а я дома сижу... И буду сидеть... Что не так?))"

"Всё-таки рекомендую не доверять этой движухе, мало ли что, Вова 🙏 Берегите себя и своих близких!"

Ранее мы сообщали, Остапчук показал утехи с любовницей. На кадрах он лежит на животе с запрокинутыми на плечи женскими ногами - кому принадлежат прелести - остается загадкой, лица красотки, как в прочем и остального тела, не видно. Девушка смело расставляет ножки и "танцует" в такт музыке. Пользователи до сих пор гадают, кому могут принадлежать восхитительные ножки. Среди названных имен - упомянутая подружка Остапчука, загадочная девушка по имени Кристина, его бывшая жена Елена Войченко и даже украинская певица Оля Полякова.

Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась

Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером