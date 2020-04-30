35-летнему украинскому актеру, ведущему "Евровидения" и финалисту шоу "Танці з зірками" Владимиру Остапчуку удалось по-новому эпатировать публику в сети
Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в нелепом виде.
Остапчук позировал на кухне в белой рубашке, черном пиджаке с элегантной бабочкой. Но при этом низ выделялся из общей картины. Владимир стоял в синих спортивных шортах "Пума". Серьезное выражение его лица только добавило комичности этому моменту.
"Судя по движухе в городе, карантин самозакончился😳 Что делать?", - подписал снимок Владимир.
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За час фото собрало более 3 000 "лайков". Пользователи кинулись обсуждать пост, тем более, что Остапчук поднял животрепещущую тему для украинцев.
"Гопстоп 😂"
"Прикид Зачёт"
"По всей видимости ДА. Люди хотят шашлыков поесть😂Движняк начался везде😄"
"🔥😂 на улицу только без "поцелунков" ))"
"Что со штанами?"
"Шорты Топ👌🏼"
"В Днепре тоже самое 😤"
"Эх,а я дома сижу... И буду сидеть... Что не так?))"
"Всё-таки рекомендую не доверять этой движухе, мало ли что, Вова 🙏 Берегите себя и своих близких!"
Ранее мы сообщали, Остапчук показал утехи с любовницей. На кадрах он лежит на животе с запрокинутыми на плечи женскими ногами - кому принадлежат прелести - остается загадкой, лица красотки, как в прочем и остального тела, не видно. Девушка смело расставляет ножки и "танцует" в такт музыке. Пользователи до сих пор гадают, кому могут принадлежать восхитительные ножки. Среди названных имен - упомянутая подружка Остапчука, загадочная девушка по имени Кристина, его бывшая жена Елена Войченко и даже украинская певица Оля Полякова.
Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась
Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером