Меган Маркл и принц Гарри, которые не так давно сложили с себя королевские обязанности, готовятся к торжеству
Так, по информации зарубежных таблоидов, Меган Маркл решила снова выйти замуж за принца Гарри.
Празднование планируется провести в США, где и находится пара. Как отмечается, данное торжество будет символизировать для их семьи новое начало, но и не только это. Таким образом принц Гарри готовится заполучить американское гражданство, с которым он сможет спокойно работать.
Супруги хотят организовать праздник на берегу океана в Калифорнии. На место церемонии смогут попасть все, кто не смог посетить королевскую свадьбу в Британии
Напомним, британская свадьба состоялась 18 мая 2018 года, на торжество потратили 32 миллиона фунтов стерлингов.
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Пока неизвестно, сколько пара планирует потратить на этот раз.
Ранее сообщалось, источник BlindGossip сообщил - Меган Маркл жестко манипулирует принцем Гарри.
По мнению инсайдера, Меган Маркл имеет над возлюбленным особую власть, и именно это не нравится брату Гарри, принцу Уильяму, и его жене Кейт Миддлтон.
Предполагается, что именно Меган Маркл стала причиной сильной ссоры братьев. Однако пока остается загадкой, как Меган Маркл так ловко руководит мужем.
Ранее мы писали, что Меган Маркл планировала начать вновь сниматься в Голливуде. Однако из-за мировой пандемии производство фильмов остановилось, передает издание Star.
Без работы пока находится и принц Гарри. Так как паре приходится оплачивать солидные счета за аренду и миллионы на охрану, они задумываются о переезде уже и с США, куда они переехали после Канады.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.