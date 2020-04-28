Німецько-турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників чарівною фотосесією

Серію фотографій зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Мер'єм одягнена в чорні колготи і коротке плаття в клітку. Узерлі зробили незвичайну зачіску – таку з легкістю може повторити будь-яка дівчина, у якої довге волосся. Красуня дивилася в кадр і намагалася повторити свій серіальний образ у сучасному одязі. Вона присіла в крісло в позі королівської особи, виставивши вперед своє аристократичне підборіддя.

За день пост артистки зібрав майже 200 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів, згадуючи про її найвидатнішу роль.

«Гарна», «Пані», «Сподіваюся, у вас буде гарний день!», «Дуже красиво», «Краща», «Вау», «Яка ж ви красуня», «Справжня Хюррем! Люблю і обожнюю! Будь щаслива!», «Королева», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі разом з дочкою Ларою позували в комфортній домашній обстановці. Мер'єм з'явилася в чорній кофті з вирізом. На шиї красуні видно біле намисто. Узерлі підфарбувала вії і губи легким блиском. Завершили її образ очки в темній оправі.

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