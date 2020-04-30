Семья звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого устроила атмосферную фотосессию на природе

Соответствующими кадрами в своих Инстаграм поделились жена юмориста Ксения и их дочь Варвара. Так, Ксения Кошевая опубликовала в разделе Сториз совместную фотографию с мужем.

Снимок был сделан на природе: счастливая семейная пара позирует на фоне широкого поля с цветами. При этом Кошевой с серьезным лицом смотрит в камеру, а его жена кокетливо положила голову ему на плечо и улыбается.

«Просто мы», - подписала она снимок.

В свою очередь, их дочь Варвара поделилась снимком из той же фотосессии на своей странице. На нем школьница позирует в воздушном светлом платье и с распущенными волосами. Она выглядит очень естественно и нежно.

Под ее фотографией тут же появились восторженные комментарии.

«Бахиня», «это очень красиво», «как выросла», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кошевой признался, что набор веса стал для него очень серьезной проблемой на карантине.

Так, Кошевой опубликовал в разделе Сториз забавное видео, на котором сообщил, что проблема может оказаться куда серьезнее, чем он думал.

«Всем привет! Короче, карантин еще на три недели. Не знаю, как буду выглядеть. Если что, ищите меня наверху – в небе. Может, я уже как шарик улечу», - пошутил артист.

Напомним, Евгений Кошевой из "Квартал 95" пострадал на вокзале, подробности беды: "Ехал в Луганск".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" устроил дикие игрища с женой на кухне, видео: "Два идиота на трезвую...".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» изменился до неузнаваемости и показал новое лицо: «Уже как шарик».