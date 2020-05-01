Известный украинский певец Потап показал на новом фото, как изменился после похудения

После того, как Алексей принялся активно худеть, артисту удалось сбросить более двадцати килограмм и артист продолжает заниматься, приводя себя в форму! В этот раз на своей странице Потап решил показать стройное тело на солнечном фото у бассейна, немало удивив социальную сеть Инстаграм ярким видом, пишет Рoliteka.net.

Похоже, во время карантина Потап с супругой Настей Каменских устраивают не только тренировки, но и активный отдых, чем радуют поклонников. В очередной раз звезда похвастался результатами успешного похудения, напомним всем знаменитого актера.

Так, Алексей показал стильный кадр, на котором он запечатлен с обнаженным торсом на фоне бассейна.

"40 минут тренировки возле бассейна", - подписал кадр Потап и вызвал бурную реакцию поклонников.

По словам пользователей сети, артист стал после похудения похож на голливудского актера Брюса Уиллиса «крепкого орешка», о котором сам когда-то пел в одной из своих песен.

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

При этом он подчеркнул, что любит фото жены и они вызывают восторг у фанатов. Поскольку эти фото нравятся ему, как мужчине, он понимает, что это вызывает бурную реакцию и у других.

«Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая», - весьма мило ответил Алексей.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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