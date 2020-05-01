Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда Квартал 95, показала своего первенца

На фото Кекелия стоит в рубашке и обнимает мужа. Рядом был ее супруг, который в руках держал сверток с ребенком и можно немного увидеть его голову. Пара была счастливо и фото получилось очень нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы встретились;)

Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!

Команда @isidaclinic , бесконечное вам спасибо за заботу и за то, что так бережно помогли нам встретится с нашим самым главным чудом", - написала Вера.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков, включая жену Евгения Кошевого - Ксению. Также они написали множество комментариев:

"Поздравляю! Пускай он будет самым любимым и счастливым", "Поздравляю вас!это прекрасно!!!!", "Поздравляю".

Также в комментариях поздравил Кекелию почти весь состав "Женского квартала". Актрисы желали всего самого лучшего семье.

Ранее мы сообщали, что молодая украинская артистка Вера Кекелия, звезда "Женского квартала" похвасталась жаркими кадрами на последнем месяце беременности.

В этот раз соблазнительная звезда предстала в новом образе. На серии новых кадров, представленных на странице в социальной сети Инстаграм, звезда предстала в шелковом платьице горчичного цвета, засветив круглый животик. Трепетную весеннюю фотосессию на розовом фоне Вера дополнила нежным макияжем.



