Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда Квартал 95, показала своего первенца
На фото Кекелия стоит в рубашке и обнимает мужа. Рядом был ее супруг, который в руках держал сверток с ребенком и можно немного увидеть его голову. Пара была счастливо и фото получилось очень нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мы встретились;)
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Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!
Команда @isidaclinic , бесконечное вам спасибо за заботу и за то, что так бережно помогли нам встретится с нашим самым главным чудом", - написала Вера.
Фанаты поставили более шести тысяч лайков, включая жену Евгения Кошевого - Ксению. Также они написали множество комментариев:
"Поздравляю! Пускай он будет самым любимым и счастливым", "Поздравляю вас!это прекрасно!!!!", "Поздравляю".
Также в комментариях поздравил Кекелию почти весь состав "Женского квартала". Актрисы желали всего самого лучшего семье.