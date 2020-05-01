34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", смело блеснула перед камерой впечатляющим достоинством

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой футболке с глубоким декольте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица с игривым выражением лица потрясла перед камерой упругим бюстом - "как тут устоять?" Звезда поделилась с фанатами секретами ухода за волосами. Будучи обладательницей длинных шелковистых локонов, Татьяне есть, что рассказать пользователям.

Девушка шаловливо открыла полотенце на плечах, поиграла плечиками, а затем нанесла на голову собственноручно приготовленную маску. В конце Котова похвасталась блестящим результатом.

"Длинные, ухоженные блестящие волосы? Легко! Нам понадобятся:

🌿Имбирь

🌿Алоэ вера

🌿Касторовое масло

🌿Немного воды

Ну и собственно волосы 😅 Наносим этот состав на корни, а по длине - масло авокадо, чтобы увлажнить и восстановить кончики. Состав нанесённый на корни помогает ускорить рост волос, укрепить волосы и восстановить секущиеся кончики. Через 1 час смываем шампунем и любуемся гладкими, здоровыми волосами 🧡🧡🧡🧡🧡", - поделилась рецептом певица.

За час пост собрал более 111 000 "лайков", а также уйму комплиментов и благодарностей в комментариях. Правда, один из пользователей обратил внимание на брови Татьяны, указав ей на изъян.

"Татьяна вы природная красата🌹🌼"

"Божественна красива !!!👍😍"

"Какие шикарные волосы!😍 Спасибо, Вам за такой рецепт красоты для волос!😊"

"Бровей чуть много"

"😀 Рыжая лисичка 🦊"

Ранее мы сообщали, экс-ВИА Гра Котова изумила соблазнительным образом на фото в Инстаграм, на котором предстала в белой пижамке в постели. Более того, для пущего эффекта, артистка распахнула рубашку, заставляя тысячи фанатов затаить дыхание.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».