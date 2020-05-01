Известная российская телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дом 2", показала странный ночной наряд

На фото Бузова сидит в ночнушке розового цвета, а образ дополнила большими очками. Волосы в этот раз у Оли были распущенными, звезда улыбалась на камеру, снимая саму себя. Ночная рубашка у телеведущий довольно странно выглядит, неизвестно, это просто винтаж или досталась по наследству от бабушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спишь?", - лаконично подписала кадр Ольга.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Бузова опубликовала их в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова удивила поклонников новым нежным образом.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Ольга Бузова решила поделиться с поклонниками историей, которая очень ее растрогала.

Сообщалось, что Ольга Бузова похвасталась подарком от возлюбленного Давида Манукяна.

Образ звезды завершили различные аксессуары. Бузова сделала макияж с акцентом на глаза. Также на лице выделяются брови. Пухлые губы подкрашенные коричневой помадой.

Певица присела рядом с букетом розовых роз, которые ей подарил бойфренд.

За семь часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

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