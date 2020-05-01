Известная российская телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дом 2", показала странный ночной наряд
На фото Бузова сидит в ночнушке розового цвета, а образ дополнила большими очками. Волосы в этот раз у Оли были распущенными, звезда улыбалась на камеру, снимая саму себя. Ночная рубашка у телеведущий довольно странно выглядит, неизвестно, это просто винтаж или досталась по наследству от бабушки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Бузова опубликовала их в сторис Инстаграма.
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Соответствующий пост звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
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