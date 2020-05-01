"Стала еще худее, чем до карантина"

48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, сильно изменилась в изоляции

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на велотренажере. Орбакайте в белом свитшоте и темных полосатых лосинах крутила педали, улыбаясь в камеру.

"Так и хочется рвануть с места на гастроли💃🏼Но мы остаёмся дома⛺️Хорошо, что семья меня всегда поддерживает 💪❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite", - поделилась Кристина.

Многие запереживали по поводу состояния здоровья артистки, ведь в январе она сломала лодыжку и несколько месяцев провела в гипсе, а также строгих ограничениях касательно передвижения. Как видим, Кристина забыла о боли, и принялась усердно тренироваться, покуда есть время из-за карантина.

За несколько часов пост собрал более 100 000 "лайков", а также уйму комментариев.

"Какая красивая!!! 😍😍💗💗💗А мы-то как ждём и концертов, и спектаклей! 🙏🌹"

"Самая манящая улыбка и самое чуткое сердце ❤️🙌🏼❤️"

"Видимо у артистов деньги заканчиваются!"

"Кристина, Вы,выглядите просто шикарно! 💪"

"Кристина, мотиватор !!! Фигура супер!!! 👍"

"И что вы хотели этим дебильным постом показать то?)"

"Все поправляются дома, а вы стройная, еще худее, чем были до..."

"Всегда в отличной форме! Молодец, Кристина, пример для подражания 👍"

"Кристина я вам советую не так быстро чуть помедленнее😘"

"А я к маме хочу рвануть 😁"

"Не поймёшь,где дочь,где мама😊🤔"

Ранее мы сообщали, Орбакайте похвасталась роскошным жилищем, показав несколько кадров в Инстаграм. Первое, что можно заметить, в квартире Кристины нет перегородок. Зонирование происходит с помощью мебели и элементов декора. Так гостинную и кухню разделяет большой стол-стойка.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.