Наталья рассказала о проблемах во время своей работы

Украинская певица Наталья Могилевская высказалась о том, почему работать в шоу-бизнесе по контракту довольно тяжело

Так, в специальном интервью в шоу Потапа и Позитива 2POPODCAST Наталья Могилевская рассказала, почему прекратила продюсерскую деятельность, а также, чем сложен контракт в мире шоу-бизнеса, передает Politeka.net.

При этом Могилевская призналась, что не могла в должной степени руководить артистами и заставлять их что-либо делать. По словам Натальи, она уже приняла решение для себя, что больше никогда и ни для кого не станет продюсером.

«У меня есть педагогический талант. Я знаю, как научить, лаконично, просто, доходчиво... мы с Кузьмой это делали ещё в 2000х.

Но когда пришлось столкнуться с контактами, вложениями денег в других людей, с предательством, необязательностью или необходимость сообщить девушке что она не может выходить замуж и рожать детей пока не закончится контракт. Это не мое. Для женщины это слишком жестокий бизнес», – рассказала в Интервью Могилевская.

Также ранее сполнительница отметила, что у нее никогда не было концертов в России, ведь ее карьера успешно складывалась в родной Украине.

«Мне легче, у меня никогда не было гастролей в России. У меня здесь хорошо шли всегда дела. Конечно, хотелось бы, чтобы музыка была вне политики, но это называется конфликт интересов. Безусловно, артист должен быть аполитичным, но как это возможно, если ты публичный человек, на которого ровняются, если у тебя нет гражданской позиции? На тебя ровняются люди! Тебе доверяют!» — подчеркнула Наталья.

Певица отметили, что на артиста возлагается огромное бремя ответственности перед зрителями и слушателями, ведь они доверяют ему не только в вопросах песен, но и во многих других сферах: личных отношений, жизненных приоритетов и прочее.

Могилевская убеждена, что звезды должны мыслить с позиции страны, а личные предпочтения оставить при себе.

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