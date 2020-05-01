40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова потрясла откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма раскованном образе.

Даша проанонсировала "прямой эфир", в котором будет читать стихи. Для привлечения внимания пользователей, звезда выбрала соблазнительный наряд - блузу с мегаоткрытым декольте и синие джинсы. Примечательно, что Трегубова "забыла" надеть нижнее белье, поэтому все ее изгибы и округлости как на ладони. Поклонники не смогли пройти мимо этого шикарного кадра и оставили уйму комплиментов.

"Щиро вдячний Вам за Вашу творчість! Ви робите добру справу! Бажаю творчого натхнення, завжди гарного настрою!"; "💓 Красотка👍"; "Красивое фото. Шикарная Даша 🌹"; "Какая страсть!", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Трегубова впечатлила роликом, в котором пустилась в пляс в мини-пижамке. При этом Даша чистила зубы, а ее голова была укутана в полотенце. Сначала она показала из дверного проема голую ножку, затем появилась уже полностью, повиляв бедрами. Босоногая знаменитость потанцевала под зажигательные гитарные ритмы, кружась так, чтобы поклонники разглядели ее со всех сторон. После чего, смеясь, скрылась снова в ванной.

Также мы рассказывали, что Даша изумила шикарным видом в вечернем платье, в котором появилась на вручении Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». Нежно-розовое платье с блестками не могло оставить равнодушных, так как идеально подчеркнуло пышный бюст ведущей.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.