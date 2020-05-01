42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова, несмотря на карантин, пригласила в дом мужчину и сняла развлечения на камеру

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии.

Анфиса предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

Сначала Чехова сделала легкую разминку, затем тренер помог ей выполнить несколько упражнений посложнее. Ради некоторых из них ведущей пришлось встать на четвереньки.

"В реальности урок идет полтора часа и с меня сходит 7 потов. Когда Шреяс заходит ко мне в дом, ощущение, что вместе с ним ко мне в дом заглядывает Индия. Такая энергетика у него нездешняя, не суетливая, спокойная...", - поделилась Чехова.

Пост собрал уйму комментариев и более 22 000 "сердечек" всего за два часа. Правда, некоторые пользователи упрекнули звезду в том, что тренер нарушает ради нее правила карантина.

"С такой фигурой я бы не работала!❤️"

"Мне ваш зверёк там мелькающий уж очень нравится🐶👍"

"Нарушает самоизоляцию Шреяс? Вот так к десятку клиентов съездит и всех перезаразит. Ну вы даёте, Анфиса... у нас за такое штраф 600 фунтов стерлингов, ибо умирают люди, нарушают самоизоляцию и умирают.😳😳😳"

"П*пка поправилась🔥"

"Ммммм...какой класный тренер😊🔥"

"кайф какой)))😍😍😍 вы прекрасны!!!"

Ранее мы сообщали, смелая Чехова открыто рассказала, как над ней издевался экс-супруг.

«18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Моё лицо было один сплошной синяк, моё сердце было в клочья... ведь меня бил Мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему всё!», - поделилась Анфиса.

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