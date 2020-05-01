А ей так идет!

25-летняя украинская юмористка, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес удивила преображением во внешности

Как передает Politeka.net, длинноногая красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм. Блондинка Лера решила кардинально поменять имидж и превратилась в брюнетку - "что ж ты наделала?"

Звезда завязала на голове косынку, из-под которой выбивались несколько прядей и густая длинная челка черного цвета. Девушка сфотографировалась крупным планом и подписала: "мастер перевоплощения Валерия".

Скорее всего, Лера в действительности не стала перекрашивать волосы, а просто воспользовалась париком. Как известно, она любит эпатировать публику неожиданными выходками.

Ранее мы сообщали, Лера восхитила сеть фото, где она предстала в стиле диско. С ярким макияжем, включая розовые тени и черные жирные стрелки, а также облегающим топом и юбкой сочного малинового оттенка Товстолес, безусловно сорвала овации в комментариях.

"Вы очень красивая ❤️😘", "Вот это пресс 😍🔥🔥🔥"; "Комент должен быть если не шедевральным, то остроумным. За что тут зацепиться, что бы не быть тривиальным? Скажу прямо-я сразу вспомнил Мерил Стрип в фильме «Смерть ей к лицу».🔥🌹 , - писали пользователи.

Также мы писали, Лера не удержалась, чтобы не козырнуть идеальной фигурой. Девушка приняла жаркую позу ради эффектного фото. Юмористка всунула в камеру пышные бедра, нарядившись в короткие розовые шортики. Кроме того она игриво закусила палец.

Фанаты, включая жену комика Евгения Кошевого, поставили почти 800 лайков и написали несколько комментариев: "Теперь будешь как Fat Elefante", "Ты очень красивая", "И это только ляшечки", "Прекрасные ляшки".

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме

Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием