30-летняя украинская актриса, снявшаяся в сериале "Крепостая", победительница проекта "Танці з зірками" Ксения Мишина очаровала нежным образом и рассказала, где пропадала на карантине

Как передает Politeka.net, после длительного молчания звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Ксения предстала в черном платье (или блузе, трудно понять по снимку) и бежевом плаще. Актриса подняла руки вверх, схватившись за волосы, и устремила свой взгляд куда-то вдаль. Легкий макияж и минимум украшений дополнили романтический образ Ксении.

Мишина призналась, почему так долго не выходила на связь. По ее словам, наконец, у нее появилось время для всего, что откладывалось в долгий ящик.

"Привет! Давно не виделись! Начала даже получать переживательные сообщения )))Со мной все хорошо, просто на карантине наконец нашла время для всего, что было отодвинуто. Много времени уделяю сыну, доделала ремонт родителям, наверстываю то, что было упущено из-за рабочего графика артиста❤️ Занялась духовным ростом, читаю, смотрю сериалы, которые вдохновляют, но все же очень скучаю по съемочной площадке и творческой атмосфере", - поделилась Мишина.

За несколько часов пост собрал более 12 000 "лайков", в том числе уйму комплиментов в комментариях.

"Сочетания красоты и таланта в одном лице 😍"

"Боже, какая красотка♥️"

"Я люблю дивитись на тебе😊"

"Ксюха,как приятно вас видеть!!!Выглядите как всегда вааауууу!!!С весной вас с Платоном,счастья,любви,и много работы!!!!!.💗"

"Неймовірно красива)♥"

Ранее мы сообщали, Мишина восхитила снимком с пушистым другом-котом. Звезда предстала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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