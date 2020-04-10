30-летняя украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками 2019" Ксения Мишина потрясла свежим фото после того, как почти неделю не выходила на связь с публикой

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом в черной маечке.

Девушка позировала, подняв правую руку с жестом "окей", с широкой улыбкой, которая обезоружит любого. Ксения распустила волосы и нанесла заметный макияж с акцентом на глаза.

"Впервые за долгое время я почувствовала независимость от социальных сетей. Причем у меня появилось желание вовсе не заходить сюда и не участвовать во всем этом инфопотоке чего угодно, на любой вкус, где все стараются быть максимально интересными, продуктивными и деятельными ... ( я с хорошим акцентом). Но все же я просто обязана написать этот пост и запустить личный месседж о том, что все будет ОК, все будет хорошо ) 😂😂😂", - поделилась актриса.

Поклонники обрадовались, что Мишина "нашлась" и щедро отблагодарили кумира комплиментами.

"Немає слів🙈 найкрасивіша акторка України!😍❤"

"Вы тут на себя не похожа😊"

"Занадто ідеальна 😍"

"Такие миниатюрные пальчики..."

"Красивая как закат 😍"

Ранее мы сообщали, Ксения удивила меланхоличным черно-белым фото. Девушка позировала в полоборота, кинув печально-задумчивый взгляд через плечо. При этом она дотронулась пальцами подбородка и приоткрыла рот.

"Помните фразу: « Один за всех и все за одного»? Мы с Вами единый организм... Только с абсолютно разными судьбами и дорогами", - поделилась звезда своими мыслями.

Напомним, что Ксения Мишина взбудоражила роскошными формами: «Голливуд отдыхает».

А еще Politeka писала, что Ксения Мишина ошарашила новым образом в экстра-мини: "Это вообще законно?".