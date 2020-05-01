Британский принц Гарри раскрыл правду о том, как себя чувствует

В начале 2020 года пара объявила о том, что решила сложить с себя полномочия. После этого пара перебралась в Канаду, чтобы быть подальше от навязчивых папарацци, однако позже герцоги Сассекские уехали в США, поближе к матери Меган Маркл.

Известно, что после выхода замуж за принца, бывшая актриса чувствовала себя неуютно в Великобритании, однако теперь супруги поменялись местами, пишет РБК.

Переездом в США Меган Маркл спровоцировала у супруга душевные страдания. Теперь Гарри от брата, отца, бабушки и дедушки отделяет океан, и мало того - ему пришлось вместе с королевскими регалиями отказаться и от звания генерал-капитана королевской морской пехоты, а также почетного командующего королевскими ВВС Хонингтона.

Только звание майора принцу Гарри сохранить таки удалось.

Кроме того, Гарри испытывает нехватку армейского духа товарищества. Муж Маркл рассказал друзьям, что до сих пор не пришел в себя из-за того, что жизнь круто повернулась на 180 градусов.

При этом принц не винит супругу. Остается лишь гадать, как бы сложилась жизнь внука королевы, если бы он не встретил Маркл.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри хотят снова пожениться.

Супруги хотят организовать праздник на берегу океана в Калифорнии. На место церемонии смогут попасть все, кто не смог посетить королевскую свадьбу в Британии.

Торжество будет символизировать для их семьи новое начало, но и не только это. Таким образом принц Гарри готовится заполучить американское гражданство, с которым он сможет спокойно работать.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.