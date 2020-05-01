Несколько лет назад голливудские звезды Анджелина Джоли и Джонни Депп сыграли в одном фильме, после чего сразу поплыли слухи об их интрижке

По информации зарубежных таблоидов, после того, как в 2010 году на экраны вышел фильм "Турист" с указанными актерами, Брэд Питт стал ревновать супругу.

В сети стали поговаривать будто Депп и Джоли закрутили роман. Питт стал безумно ревновать супругу, а между ним и Деппом пробежала "черная кошка", пишет sm-news.ru.

Спустя несколько лет Питт и Джоли развелись, после чего первый решил простить старые обиды. К тому же, оба актера пережили громкие расставания.

Хотя, возможно, и не Джоли была причиной многолетней вражды артистов.

Некоторые думают, что неприязнь взяла начало из-за борьбы за звание первой звезды Голливуда. Сейчас же оба вписали свои имена золотыми буквами в историю кино, поэтому склоки уже неактуальны.

Напомним, Анджелина Джоли написала открытое письмо родителям, ведь она сама мать шестерых детей. Хотя актриса призналась, что никогда не думала о материнстве, ведь вела бурную личную жизнь в юности.

Однако, с детьми звезда стала намного ответственней, терпеливой и ради этого она и оставила свои мечты.

Ранее сообщалось, что старший сын Анджелины Джоли вынужден был покинуть Южную Корею из-за пандемии.

18-летний Мэддокс вернулся в США, что принесло огромную радость его матери.

Теперь звезда светится от счастья, ведь ее любимый сын дома. Ранее она неоднократно признавалась в интервью, что плакала из-за разлуки с ним и сильно переживала из-за отъезда.

Напомним, что в сеть слили фото дочки Джоли и Питта после операции: «Жалко смотреть...».

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