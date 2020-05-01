57-летний российский актер Сергей Жигунов уже во второй раз бросает жену Веру Новикову. В первый раз он сделал это ради актрисы Анастасии Заворотнюк, теперь же - ради ее копии

Как сообщают российские СМИ, Жигунов разводится с женой, с которой уже начал делить имущество. Причиной расставания могла стать его измена. Как известно, актер коротает время в загородном доме с журналисткой из Владивостока и своей помощницей Викторией Ворожбит. Несколько месяцев они оба выкладывают в Инстаграм снимки с одинаковым интерьером и общим любимцем - котом Самсоном, пишет "СтарХит".

Пристальные пользователи не могут не заметить удивительное сходство новой пассии Жигунова на его экс-возлюбленную, коллегу по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк, которая в настоящее время борется с раком.

Артиста забросали вопросами о его личной жизни. Жигунов не выдержал и откликнулся в личном блоге с комментарием по поводу происходящего: «Поражают заголовки сегодня. Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — заявил Жигунов, намекнув, что действительно расстался с женой.

Отметим, с Верой Новиковой Жигунов вступил в брак в 1985 году - женщина старше его на четыре года. В 2007 году артист бросил супругу, закрутив роман с Заворотнюк, но спустя несколько лет они снова сошлись с Верой. И вот теперь актер попал в новый любовный скандал.

Ранее мы сообщали, Жигунов возмутился запретом показывать российские сериалы и фильмы в Украине. По его словам, в Украине нет собственного "продукта".

"Только что они будут смотреть?! Полстраны русские. Чтобы заменить сейчас в огромном объеме русские сериалы на украинском телевидении, нужно иметь продукт, а собственного производства у них нет и не будет", - прокомментировал Жигунов.

Напомним, любовник Заворотнюк набросился на Малахова из-за странного предложения: "не нужно грязного белья".

Как сообщала Politeka, любовник Заворотнюк Сергей Жигунов набросился на Малахова после скандального звонка: "Он трус".

Также Politeka писала, что любовник Заворотнюк не удержался и нашел себе копию "прекрасной няни": «Cестра-близнец».