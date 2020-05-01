Украинская исполнительница Оля Полякова разделась до неприличия и сверкнула перед фанатами идеальными изгибами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

«Люблю такие фото», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Полякова позирует в одном нижнем белье, а интимные места звезды прикрывают стикеры. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это уж очень по стилю Волочкову напомнило», «ух, какая роскошная», «есть что показать – круто», «как всегда – огонь», «вы как фитнес-бикини. Выглядите очень круто и спортивно», «белье отпад», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Полякова и ее дочка перенесли тяжелую болезнь. Об этом артистка рассказала во время общения с журналистом Дмитрием Гордоном. Гордон стал очередным гостем в эфирах Поляковой, где она играет со знаменитостями в «Правда или действие».

Во время эфира артистка подняла тему уханьского вируса и пандемии, признавшись, что и сама переболела им, когда была в США. Стоит отметить, что это лишь предположения артистки, так как симпотмы ее болезни были сильно схожи с симптомами китайского вируса. Однако официальных подтверждений болезни звезда не получала.

Напомним, что Маша Полякова напугала нездоровым видом, фото попало в сеть: «Дитя, кто тебя избил?».

А еще Politeka писала, что "Квартал 95" жестко прошелся по Оле Поляковой, видео облетело сеть: "Как же не стыдно".

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, что вытворяет с дочерью на карантине: "Даже таких слонов можно научить...".