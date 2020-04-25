Известная украинская певица Оля Полякова показала новый соблазнительный образ на "Рассмеши комика"

На фото Оля позировала в красном платье, а также желтом пиджаке, который накинут на плечи, или чем-то подобном. Рядом сидел Евгений Кошевой в голубой толстовке и смотрел на Полякову, которая игривым вглядом ему отвечала. Ведущие сидели за просторным столом, а на фоне можно увидеть сейф с деньгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня суббота, а значит вечером вас ждет очередной выпуск шоу «Рассмеши комика». 💸 Какую сумму удастся заработать команде из Житомира - узнайте уже в 18:30", - написала Оля.

"Консервируем", "Время ждет", "Житомир, это под Парижем", "А когда все эти выпуски записываются", "Божечки, ура. Ждем!".

Ранее мы сообщали, что украинская исполнительница Оля Полякова стала объектом для шуток со стороны звезд «Квартала 95».

«Певица Оля Полякова решила зарабатывать видеопоздравлениями в режиме самоизоляции. Артистка запустила интернет-платформу, через которую каждый желающий может заказать короткое приветствие или видеозвонок от звезды. Уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с пункта – в полный рост, пожалуйста», - отметила ведущая программы Ирина Сопонару.

Напомним, сногсшибательная Полякова показала бесконечные ноги в эстра-мини

А еще Politeka писала, что "Мисс Украина" улучшила результат Поляковой и Тодоренко по шпагату

Также Politeka сообщала, что Тодоренко затмила Полякову и Волочкову, показав потрясающий шпагат



