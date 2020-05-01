Солистка ВИА Гры Эрика Герцег покорила социальную сеть стильным фото в одном прозрачном белье
В этот раз молодая участница знаменитой группы предстала перед фанатами в новом смелом образе. Как известно, каждый снимок девушки вызывает неизменную бурную реакцию в сети, ведь молодая певица очень похожа на супругу продюсера Константина Меладзе, которая также ранее была участницей «ВИА Гры», пишет Politeka.net.
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Согласно слухам, распространяемым поклонниками, девушка являлась любовницей Константина, именно поэтому ее популярность так возросла. Эту связь певица с легкостью опровергла, принявшись с большим усердием вести социальные сети, публиковать новые кадры рассказывать в интервью о своем тайном возлюбленном.
На новом кадре певица появилась в смелом образе – в одном нижнем белье, удачно подчеркнувшем стройную и удачно сложенную фигуру. Светлые волосы девушка собрала в аккуратную прическу, дополнив образ легким макияжем.
Ранее мы сообщали, что стройная блондинка из «ВИА Гры» Эрика Герцег показала соблазнительный кадр.
На фото, которое 31-летняя артистка выложила в Инстаграм, она позирует вместе со своими коллегами, участницами группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой и Ольгой Меганской.
Сообщалось, что главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег удивила поклонников ярким образом с концерта.
На видео Эрика одета в очень откровенное платье с голой спиной и глубоким разрезом аж до середины бедра. Девушка, по всей видимости, находится за кулисами концерта. Звезда устроила шикарное дефиле, показав свои прелести со всех сторон. Герцег не стеснялась вилять бедрами и соблазнительно смотреть в кадр. Меладзе точно не устоял бы перед таким видео.
Напомним, «любовница» Меладзе Эрика Герцег похвасталась своими сладостями
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