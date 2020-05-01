Солистка ВИА Гры Эрика Герцег покорила социальную сеть стильным фото в одном прозрачном белье

В этот раз молодая участница знаменитой группы предстала перед фанатами в новом смелом образе. Как известно, каждый снимок девушки вызывает неизменную бурную реакцию в сети, ведь молодая певица очень похожа на супругу продюсера Константина Меладзе, которая также ранее была участницей «ВИА Гры», пишет Politeka.net.

Согласно слухам, распространяемым поклонниками, девушка являлась любовницей Константина, именно поэтому ее популярность так возросла. Эту связь певица с легкостью опровергла, принявшись с большим усердием вести социальные сети, публиковать новые кадры рассказывать в интервью о своем тайном возлюбленном.

На новом кадре певица появилась в смелом образе – в одном нижнем белье, удачно подчеркнувшем стройную и удачно сложенную фигуру. Светлые волосы девушка собрала в аккуратную прическу, дополнив образ легким макияжем.

Ранее мы сообщали, что стройная блондинка из «ВИА Гры» Эрика Герцег показала соблазнительный кадр.

На фото, которое 31-летняя артистка выложила в Инстаграм, она позирует вместе со своими коллегами, участницами группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой и Ольгой Меганской.

Сообщалось, что главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег удивила поклонников ярким образом с концерта.

На видео Эрика одета в очень откровенное платье с голой спиной и глубоким разрезом аж до середины бедра. Девушка, по всей видимости, находится за кулисами концерта. Звезда устроила шикарное дефиле, показав свои прелести со всех сторон. Герцег не стеснялась вилять бедрами и соблазнительно смотреть в кадр. Меладзе точно не устоял бы перед таким видео.

Напомним, «любовница» Меладзе Эрика Герцег похвасталась своими сладостями

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