Экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова показала роскошное тело в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Принцесса!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Романова позирует в облегающем купальнике, демонстрируя роскошные формы. В какой-то момент девушка решила поплескаться в ванной, показав на камеру элегантные изгибы.

«красота неописуемая», «молодец!», «вот это роскошное тело!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поделилась ярким снимком топлес.

Популярная певица продолжает радовать поклонников новыми кадрами в своем Инстаграм. На этот раз звезда поделилась весьма откровенным домашним снимком.

На фото Романова позирует топлес, прикрывшись лишь обложкой альбома Майкла Джексона. Певица буквально светится от счастья, демонстрируя на камеру свою идеальную улыбку.

«Ловлю солнечные лучи», - подписала фото Романова.

Под снимком тут же появилось множество комментариев, в которых люди засыпали звезду комплиментами.

«Класс!! Forever MJ!», «И я....с балкона», «Красотка», «Светишься Машуня», «Красивая», - пишут восторженные поклонники.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".

Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.