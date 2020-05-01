Российсикй комик и певец Артур Пиржков растрогал сеть семейным фото
Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстал с женой Анжеликой и младшей дочкой Амели.
Супруга с ребенком расположились на диване, а гордый отец столя позади них. Анжелика нарядилась в блузу телесного цвета с пикантным декольте и темные штаны, малышка была в топике и шортиках черного цвета, а бородатый глава семейства в серой футболке.
Вся трое поразили теплыми и искренними улыбками.
Примечательно, что на фото не было старшей дочки Пирожкова, 12-летней Алисы.
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"С Первым Днём Последнего Месяца Весны!!! С Праздником, Товарищи!!! foto by @alisarevva #всеммиРА #всемдобРА #уРАаааа", - подписал снимок артист.
Поклонники моментально отрегировали "сердечками" и комментариями.
"А где Алиса?👸"
"Красивое фото! Спасибо, Александр, за поздравление! Вашу семью, тоже с Праздником Трудящихся!👍🔥🎈"
"С 1 мая!!! Вы классные!!!А почему на фото нет еще одной маленькой красоточки?😉"
"Пирожкову хорошо дома сидеть с такими красотками 🤣👍❤️"
"Саня у тебя такие красивые девочки 😁👍👍👍👍👍супер"
"А вы с женой похожи, хороший знак"
"Всё таки правду говорят, "глаза-зеркало души."😂 У Артурчика они в разные стороны.🤪"
Ранее мы сообщали, Пирожков поздравил с днем рождения поп-короля Филиппа Киркорова и поделился архивными фото, где они с женой стоят в обнимку с артистом.
"Хочу поздравить с Днём Рождения моего прекрасного Друга, большого Артиста - Певца, Композитора, Актёра, Продюсера Филиппа Киркорова!Фил! Живи долго и счастливо! Любим тебя всей семьёй!", - сказано в подписи к публикации.
Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".
Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".