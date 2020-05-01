Российсикй комик и певец Артур Пиржков растрогал сеть семейным фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстал с женой Анжеликой и младшей дочкой Амели.

Супруга с ребенком расположились на диване, а гордый отец столя позади них. Анжелика нарядилась в блузу телесного цвета с пикантным декольте и темные штаны, малышка была в топике и шортиках черного цвета, а бородатый глава семейства в серой футболке.

Вся трое поразили теплыми и искренними улыбками.

Примечательно, что на фото не было старшей дочки Пирожкова, 12-летней Алисы.

"С Первым Днём Последнего Месяца Весны!!! С Праздником, Товарищи!!! foto by @alisarevva #всеммиРА #всемдобРА #уРАаааа", - подписал снимок артист.

Поклонники моментально отрегировали "сердечками" и комментариями.

"А где Алиса?👸"

"Красивое фото! Спасибо, Александр, за поздравление! Вашу семью, тоже с Праздником Трудящихся!👍🔥🎈"

"С 1 мая!!! Вы классные!!!А почему на фото нет еще одной маленькой красоточки?😉"

"Пирожкову хорошо дома сидеть с такими красотками 🤣👍❤️"

"Саня у тебя такие красивые девочки 😁👍👍👍👍👍супер"

"А вы с женой похожи, хороший знак"

"Всё таки правду говорят, "глаза-зеркало души."😂 У Артурчика они в разные стороны.🤪"

Ранее мы сообщали, Пирожков поздравил с днем рождения поп-короля Филиппа Киркорова и поделился архивными фото, где они с женой стоят в обнимку с артистом.

"Хочу поздравить с Днём Рождения моего прекрасного Друга, большого Артиста - Певца, Композитора, Актёра, Продюсера Филиппа Киркорова!Фил! Живи долго и счастливо! Любим тебя всей семьёй!", - сказано в подписи к публикации.

Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".