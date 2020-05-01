Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская сверкнула перед фанатами идеальным телом в корсете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Отметьте здесь мужчину, которого ты больше всего ругаешь в инста. Когда-то давно я жила в Будапеште. Пробовала на вкус местное телевидение и парней хребта скажу честно: телевидение лучше. Потому что чужие парни для меня на запах, как хозяйственное мыло и знаю, что стерильно и не плохо, и может очень модно, но не возбуждает», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Цибульская позирует в пикантном наряде без белья, демонстрируя идеальную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«вах вах вах», «огонь фигура!», «а меня возбуждает хозяйственное мыло», «ты на чем сидишь?», «О ляля», «вау, какое идеальное тело», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Цибульская сверкнула идеальным телом в одном халате.

«Кошки! Какая пара самая крутая? 👠 Вдохновилась нашим челенджем в Сторис и перебрала шкаф. Закончится карантин - «выгуляю» все и сразу! Что из этого ты бы выбрала для свидания? Хелп! 💋», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Цибульская позирует сперва в халате, потом в различных платьях и в конце в одном боди и туфлях с высоким каблуком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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