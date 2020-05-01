Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская сверкнула перед фанатами идеальным телом в корсете
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Отметьте здесь мужчину, которого ты больше всего ругаешь в инста. Когда-то давно я жила в Будапеште. Пробовала на вкус местное телевидение и парней хребта скажу честно: телевидение лучше. Потому что чужие парни для меня на запах, как хозяйственное мыло и знаю, что стерильно и не плохо, и может очень модно, но не возбуждает», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Цибульская позирует в пикантном наряде без белья, демонстрируя идеальную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«вах вах вах», «огонь фигура!», «а меня возбуждает хозяйственное мыло», «ты на чем сидишь?», «О ляля», «вау, какое идеальное тело», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Цибульская сверкнула идеальным телом в одном халате.
«Кошки! Какая пара самая крутая? 👠 Вдохновилась нашим челенджем в Сторис и перебрала шкаф. Закончится карантин - «выгуляю» все и сразу! Что из этого ты бы выбрала для свидания? Хелп! 💋», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Цибульская позирует сперва в халате, потом в различных платьях и в конце в одном боди и туфлях с высоким каблуком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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