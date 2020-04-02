Украинская певица Оля Цибульская показала, как во время карантина решила разнообразить свой досуг
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
«Вечеринка дома огонь. А ты из какого города?», - говорится в сообщении.
@cybulskaya
Вечірка вдома 🔥 А ти з якого міста? ##dance ##счастливыдома ##homealone ##рек ##реккомендации♬ оригинальный звук - fan.payton.moormeier_
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На опубликованных кадрах Цибульская танцует в одном коротком наряде без белья на камеру, демонстрируя роскошные формы.
«Боже, какая красота! Дай бог тебе здоровья!», «вы ж мама, ну», «ракета», «Супер вообще», - пишут пользователи.
Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Цибульская сверкнула идеальным телом в одном халате.
«Кошки! Какая пара самая крутая? 👠 Вдохновилась нашим челенджем в Сторис и перебрала шкаф. Закончится карантин - «выгуляю» все и сразу! Что из этого ты бы выбрала для свидания? Хелп! 💋», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Цибульская позирует сперва в халате, потом в различных платьях и в конце в одном боди и туфлях с высоким каблуком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Ух, кошечка какая», «кто вообще смотрит на ту обувь», «офигеть», «какие ножки красивые», «ноги – бомба», «кому обувь – а мне ноги понравились», - пишут они.
Напомним, Цибульская в прозрачном наряде показала, чем ее наградила природа
А еще Politeka писала, что Цибульская засветилась с известным красавчиком
Также Politeka сообщала, что Цибульская забыла о приличии и вывалила на камеру все свое добро