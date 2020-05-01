Звезда песенного конкурса «Евровидение» Кончита Курст, настоящее имя которой Томас Нойвирт, показал себя без косметики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Блаженство, блаженство и счастливых выходных», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Нойвирт позирует с короткими волосами и бородой. Из носа парня торчит кольцо. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.

«Что это за мужик? Верните Вурст!», «вот этого я не ожидал! Вот это видон», «похож на скубу», «наслаждайтесь! Вам тоже приятных выходных», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная певица Кончита Вурст, настоящее имя певца Томас Нойвирт, показала новый домашний ролик

На кадрах Кончита сидела в кепке и белой футболке. У нее была большая борода, но длинные волосы исчезли. Образ Вурст дополнила серьгами в ушах и носу. На фоне можно увидеть диван и светильник. Скорее всего, звезда записывала видео дома.

"Если вы отправите запрос, не удивляйтесь, когда я вас выберу. Спасибо за эти маленькие чаты", - написала Вурст под видео, где общалась с другими людьми.

Напомним, бесстыжая Кончита Вурст разделась и примерила маску из латекса

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