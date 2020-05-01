Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников словами о новом тренде, который набирает обороты в сети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Isntagram звезды.

«Сейчас в очередной раз разговаривала с одним блогером, у которого 0 подписок. И нам мой вопрос почему? 🤔 Ответ: «Нууу, так многие делают. Вроде модно. На странице красиво смотрится. И для бизнеса лучше.» 📈🙈 И так многие отвечали 🤷🏼‍♀️ Добавляя «но ты не волнуйся, я всё равно захожу к тебе на страницу постоянно. И к другим захожу. Артистам и друзьям. Интересно же» 😂🤯 WTF?! В чем смысл, если это не детокс от ненужной информации? Мы типа крутые, мы выше подписок?))))) 💟», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует сидя на кровати в длинном платье и красном пиджаке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Капец, вот это красотка», «вау, повезло Харламову. Такая красотка, да еще и с адекватными мозгами. Вот это да», «как всегда – на высоте», - пишут они.

До этого мы писали, что российская актриса Кристина Асмус поделилась нежным снимком в постели. Новое фото появилось на личной странице звезды в Инстаграм. Кристина нежилась в кровати в одной мужской рубашке, но мужа рядом с ней не было. Красотка улыбалась, закрыв глаза и кокетливо приспустив рубашку с плеча. Асмус оголила ровно столько тела, сколько позволила ей совесть.

«Стрижка или всё-таки длинные волосы?», - спросила Асмус у своих поклонников, напоминая, что недавно подстриглась во время съемки интервью.

Всего за 15 минут пост Асмус собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях мнение по поводу длины волос разделилось.

Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".

Как сообщала Politeka, появилось видео рожающей в ванной Асмус, экс-супруг Собчак не сдержался: "Больная на голову".

Также Politeka писала, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".