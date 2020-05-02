Парочка думала, что в США будет лучше

Принц Гарри начал жалеть жизнь, на которую обрек себя в компании Меган Маркл

Различные источники и друзья принца Гарри сообщают, что в период пандемии китайского вируса он успел неоднократно пожалеть о том, что не находится сейчас в Великобритании, а живет в США.

По информации журналистов издания Daily Mail, внук Елизаветы буквально не знал, куда себя деть, когда стало известно о болезни принца Чарльза.

«Он осознал, что все бы отдал за возможность отмотать время вспять и не уезжать из Великобритании в этом марте», - рассказывают инсайдеры журналистам.

Кроме того, по словам источника, близкого к монаршей семье, герцог Сассекский немного в шоке и считает, что его жизнь перевернулась с ног на голову, он буквально не находит себе места. События развиваются слишком быстро.

«Он был в счастлив, когда служил в армии. Потом он встретил Меган, и жизнь обрела новые краски. Но он предвидел, что все обернется именно так», - отметил источник.

Ко всему прочему, как утверждают инсайдеры, на фоне стресса отношения с Меган тоже стали постепенно ухудшаться, все чаще королевские супруги выясняют отношения на повышенных тонах. Можно сказать, что их брак трещит по швам.

Однако, по их словам, у принца все же есть запасной план. Оказывается, он успел приобрести для себя небольшое поместье в Котсуолдсе.

«Гарри уже не уверен, что у них с женой все будет хорошо в Штатах. Так что он специально искал себе тихое место в Великобритании, куда он может вернуться», - настаивает аноним.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

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