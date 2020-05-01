Британський принц Гаррі розкрив правду про те, як себе почуває

На початку 2020 року пара оголосила про те, що вирішила скласти з себе повноваження. Після цього пара переїхала до Канади, щоб бути подалі від настирливих папараці, проте пізніше герцоги Сасекські виїхали в США, ближче до матері Меган Маркл.

Відомо, що після виходу заміж за принца, колишня актриса почувала себе незатишно у Великобританії, однак тепер подружжя помінялося місцями, пише РБК.

Переїздом в США Меган Маркл спровокувала у чоловіка душевні страждання. Тепер Гаррі від брата, батька, бабусі і дідуся відокремлює океан, і мало того - йому довелося разом з королівськими регаліями відмовитися від звання генерал-капітана королівської морської піхоти, а також почесного командувача королівськими ВПС Хонінгтона.

Тільки звання майора принцу Гаррі зберегти таки вдалося.

Крім того, Гаррі відчуває брак армійського духу товариства. Чоловік Маркл розповів друзям, що досі не прийшов до тями через те, що життя круто повернулась на 180 градусів.

При цьому принц не винить дружину. Залишається лише гадати, як би склалося життя онука королеви, якби він не зустрів Маркл.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі хочуть знову одружитися.

Подружжя хоче організувати свято на березі океану в Каліфорнії. На місце церемонії зможуть потрапити всі, хто не зміг відвідати королівське весілля у Британії.

Торжество буде символізувати для їх сім'ї новий початок, але й не тільки це. Таким чином принц Гаррі готується отримати американське громадянство, з яким він зможе спокійно працювати.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

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