Известная украинская певица Ани Лорак, которая проживает и строит карьеру в России, показала несколько соблазнительных образов

На первом снимке Лорак позировала в черном платье, под которым не было белья, зато было большое декольте. Каролина руку расположила возле подбородка, чтобы фотография получилась более завораживающей. Макияж и черно-белые тени дополнили атмосферу и фото получилось действительно интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Лорак уже была в белом платье. Корсетная часть подчеркнула фигуру Каролины, а разрез на ноге и приличное декольте добавили особой пикантности снимку.

На еще одном снимке певица сидела на полу и можно увидеть, что она без каблуков. Звезда оголила и согнула одну ногу для этой фотографии.

"Всем доброго ,светлого ,хорошего дня!", - написала Лорак.

Фанаты успели поставить 12 тысяч лайков и несколько комментариев:

"Как вы похожи с Софией Стужук", "Ух ты, какие красивые фотографии. Вы невероятная", "Самая красивая!!!! счастья, мира добра!", "Ани когда будет эфир?", "Нереально красивые фотографии", "Нимфа, неземная".

Ранее мы сообщали, что знаменитая артистка Ани Лорак показала новый кадр из фотосессии, в которой похвасталась образом в платье из пайеток.

На своей странице Каролина впервые за несколько дней решила представить ранее не публикованный кадр, разместив тот в разделе Стори. Фото в черно-белой обработке привлекает внимание благодаря нетипичному наряду Каролины. Артистка, как известно, предпочитает более открытые образы с гораздо меньшим количеством блесток.

Напомним, Ани Лорак похвасталась подросшей дочкой-красавицей, редкое фото

А еще Politeka писала, что исхудавшая Лорак сверкнула фигурой в черном платье, оценили не все

Также Politeka сообщала, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова



