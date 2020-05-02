Украинская певица Оля Полякова обеспокоена карантином из-за китайского вируса

По ее мнению, карантин из-за китайского вируса мощно ударит по артистам и культуре Украины, которой будет труднее конкурировать с россиянами.

Об этом заявила певица Ольга Полякова в пятницу, 1 мая, в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"За спинами артистов звезд, артистов, есть огромный сектор людей, которые сейчас страдают от безработицы. Это танцоры, музыканты, аранжировщики, звукорежиссеры, музыкальные коллективы. Эти люди остались без работы. Они будут вынуждены сменить работу, уйти в курьеры, доставщики, таксисты. Или если повезет, то они уедут заграницу", – отметила Полякова.

По ее словам, из-за продолжительного карантина в Украине будет труднее создавать конкурентноспособный продукт, который сможет "переманить" украинских и других зрителей у России.

"Для шоу-бизнеса это значит, что мы откатимся назад на лет 15. Мы не сможем делать такие шоу, какие мы делаем", – резюмировала она.

Также ранее сообщалось, что Оля Полякова высказалась об украинских звездах, которые гастролируют с концертами в Российской Федерации.



Полякова добавила, что сама также ездит в Россию, но только потому, что у нее там живет мама. На территории страны-агрессора она не выступает, и это ее принципиальная позиция.

"Не могу сказать, что не езжу в Россию к маме. Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий. Мама, конечно, чаще приезжает в Украину, чем я езжу к ней", – рассказала Полякова.

Напомним, что Маша Полякова напугала нездоровым видом, фото попало в сеть: «Дитя, кто тебя избил?».

А еще Politeka писала, что "Квартал 95" жестко прошелся по Оле Поляковой, видео облетело сеть: "Как же не стыдно".

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, что вытворяет с дочерью на карантине: "Даже таких слонов можно научить...".