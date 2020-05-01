Українська виконавиця Оля Полякова роздяглася до непристойності і блиснула перед фанатами ідеальними вигинами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

«Люблю такі фото», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Полякова позує в одній нижній білизні, а інтимні місця зірки прикривають стікери. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це вже дуже по стилю Волочкову нагадала», «ух, яка розкішна», «є що показати – круто», «як завжди – вогонь», «ви як фітнес-бікіні. Виглядаєте дуже круто і спортивно», «білизна відпад», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Оля Полякова та її донька перенесли важку хворобу. Про це артистка розповіла під час спілкування з журналістом Дмитром Гордоном. Гордон став черговим гостем в ефірах Полякової, де вона грає зі знаменитостями «Правда чи дію».

Під час ефіру артистка підняла тему уханьского вірусу та пандемії, зізнавшись, що і сама перехворіла ним, коли була в США. Варто відзначити, що це лише припущення артистки, так як симпотмы її хвороби були сильно схожі з симптомами китайського вірусу. Однак офіційних підтверджень хвороби зірка не отримувала.

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