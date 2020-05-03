Настя Каменских, Светлана Лобода, Оля Полякова и другие звезды решили эпатировать публику уборными комнатами

На первом снимке позирует Настя Каменских. Певица сделала селфи в ванной, при этом она задрала майку и приспустила штаны, демонстрируя свою пятую точку. Об этом пишет Politeka.net.

Стоит также отметить, что на фото также видно ванну и биде. Также на фото видно, что Анастасия позировала без макияжа, с собранными в пучок волосами и патчами под глазами.

На втором фото уже Светлана Лобода. Певица была без одежды и прикрыла свое тело только полотенцем, сидя на унитазе. Звезда нагнулась и смотрела на фотографию Тилля Линдеманна.

На третьем кадре показала себя Волочкова. Она оголила свою грудь, а нижнюю пикантную часть прикрыла маленьким купальником. Балерина показывала себя на фоне унитаза и попала под критику фанатов из-за этого.

Оля Полякова также не отстала от своих коллег по цеху. На фото певица позирует в одних трусиках и черном топе, из-под которого можно увидеть немного грудь. Волосы звезда оставила распущенными, а снимала себя на телефон в зеркало. Интересно, что певица показала себя в уборной и на фоне можно увидеть унитаз.

Закрывает парад туалетных фото Алена Водонаева - звезда "Дом 2". Девушка стояла в купальнике напротив унитаза и биде, снимая селфи на телефон в зеркало. Звезда решила таким способом показать свою фигуру и формы.

Напомним, интимные кадры Оли Поляковой без белья попали в сеть

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