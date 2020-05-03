Анастасия Суббота, Леонила Гузь, Маргарита Паша и другие модели, которые ради горячих образов готовы на все
На первом фото можно увидеть Анастасию Субботу, "Мисс Украина Вселенная 2019", в прозрачном платье из сеточки. Девушка ничего не прикрыла и можно увидеть самые сочные места звезды. Модель сидела на дизайнерском стуле и выгнула спинку для более пикантной позы. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре уже Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", которая была в кружевном белье и колготках. Модель позировала в профиль и запрокинула волосы назад, взявшись за голову руками. Это придало снимку особой сочности, которая зажигает не только сердца.
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На следующем кадре Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", что стояла в кожаной куртке и штанах. Девушка расстегнула верхнюю одежду и оказалось, что там нет белья, поэтому оценить можно не только пресс.
"Мисс Украина 2017" Полина Ткач решила показать себя вообще без одежды, но только по грудь. На фото модель смотрит в камеру и можно увидеть частично ее обьемы, а нижняя часть фото была обрезанной.
Александра Кучеренко взяла титул "Мисс Украина" в 2016 году. Девушка на одномм из фото показала, как готовилась к тому выступлению. Звезду снимали в синем купальнике на белом фоне. Можно оценить прекрасную фигуру модели, которую она продемонстрировала не стесняясь.
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