Известная украинская модель Леонила Гузь похвасталась идеальной фигурой в черном боди

Звезда покрасовалась возле зеркала, снимая себя на видео, пишет Politeka.net. Леонила предстала в черном боди с глубокими вырезами по бокам и откровенным декольте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка кружилась возле зеркала, сверкая сочными местами. Из столь глубоких вырезов едва не вываливались прелести звезды, но модель это совершенно не смущало.

Также модель была в джинсовых шортах, которые держались на тонкой, можно сказать, хрупкой талии.

Гузь играла с длинными волосами, закинув их набок.

Леонила решила в подписи оставить лишь смайлик.

За 12 часов пост собрал более 11 тысяч просмотров и много комментариев.

"Леонила, ты восхитительно красива и великолепна! 🌹🇺🇸", "🏹Эпатажная🦅", "Замечательная", "Чуда Нег Небесных", "Красотка 🔥🔥", "Так сексуально", "Очень нежная твоя красота!", "самая красивая девушка в этом Инстаграм )) отвечаю космос", "Шикарная 🔥🔥", "Порядок👌", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь предстала в черном нижнем белье и пиджаке. Больше на звезде ничего не было, даже штанов.

Модель стояла на фоне стены, на которой можно увидеть картины.

Фанаты поставили более 2600 лайков и написали много положительных комментариев.

Ранее сообщалось, что Леонила Гузь позировала в черном коротком топе, который натянулся на пышной груди. Сочные прелести едва не выпадали из откровенного наряда.

Нельзя было не обратить внимания на стройную фигуру и упругий пресс звезды, а также длинные ножки. В девушке - ни единого изъяна.

Напомним, «Мисс Украина» Леонила Гузь блеснула прелестями в нижнем белье

А еще Politeka писала, что Мисс Украина Леонила Гузь поразила видом без косметики

Также Politeka сообщала, что "Мисс Украина" Леонила Гузь в нескромном купальнике соблазнила изгибами