34-летняя Наталья Фриске, младшая сестра умершей от рака артистки Жанны Фриске, потрясла черно-белым кадром

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в довольно соблазнительном виде. Наталья избавилась от лишней скромности и решилась на смелый поступок. Девушка показала себя в шелковом цветастом халате, который дерзко распахнула. При этом с вызовом смотрела в камеру, с томной улыбкой.

"Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой - это дар. ~ Ошо", - подписала фото Наталья.

Чувственный кадр сестры Фриске никого не может оставить равнодушным. За час пост собрал почти 1000 лайков. В комментариях пользователи разошлись во мнении, некоторые отмечают, что Наталья копия своей сестры, другие же утверждают, что она сильно изменилась и все меньше похожа на Жанну.

"Что за фильтр? Сама на себя не похожа. Ты красива, когда естественна" - "просто чб фильтр"

"Вы прекрасны 😍😍😍"

"Ой как на Жанночку похожа здесь🌺, красотка🌺"

"Ваши глаза хочется рисовать ✍️"

"Вы такая красивая и очень позитивная.Очень люблю вашу семью"

"От бога))"

"Прям меняешься с каждым днём) на Жанну всё меньше и меньше похожа"

Ранее мы сообщали, в сети всплыли раритетные снимки покойной Жанны Фриске времен ее выступлений с группой «Блестящие», в которой, к слову, успела поучаствовать и Наталья.

Архивными фотографиями на своей странице в Инстаграм поделился звездный стилист Влад Лисовец, который в прошлом работал с "Блестящими". На одном из опубликованных снимков стилист сидит на диване рядом с Фриске. Они повернулись лицом друг к другу и притворяются, что вот-вот поцелуются.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".

Как сообщала Politeka, Наталья Фриске потрясла яркой внешностью, накрасившись как сестра: "Вторая Жанна".

Также Politeka писала, что всплыла скандальная правда из личной жизни Жанны Фриске: "Не любила Шепелева".